Телеком

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019

Телеком 12.04.2019 11:12
698 0
12.04.2019 11:12


Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который прошел с 20 марта по 10 апреля 2019 года во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа.
В 84 субъектах РФ было задействовано 12 643 камеры, охват онлайн-видеонаблюдением составил почти 96% аудиторий. Всего система видеонаблюдения осуществила 595 854 часа трансляций с видеокамер. 
Трансляция сигнала в течение всего периода досрочного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 1 463 онлайн-наблюдателя, 764 федеральных общественных наблюдателей, а также 18 федеральных экспертов.
Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по интеллектуальному номеру в формате 8-800. Специалисты «Ростелекома» также осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. В ходе досрочного периода проведения экзаменов DDOS-атаки не зафиксированы.
«За шесть лет, которые «Ростелеком» проводит проект по видеонаблюдению за ЕГЭ, мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и защиту от хакерских и вирусных атак. Тысячи наших специалистов следят за тем, чтобы все системы работали бесперебойно. Наши умные камеры — гарантия того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным», — отметил вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.
Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.
В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников«Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.
Вдосрочном периоде ЕГЭ-2019 приняли участие более 35 тыс. человек. В основной период ЕГЭ-2019, который пройдет с 27 мая по 1 июля, экзамены сдадут около 724 тыс. человек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Как сдать биометрию в Волгограде
16.03.2019 09:42
2161 0
Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работ
19.03.2019 11:14
639 0
«Ростелеком» готов помочь волгоградской промышленности внедрить цифровые технологии
02.04.2019 14:23
2183 0
Телеком
11.04.2019 13:14
Телеком 11.04.2019 13:14
1282 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.04.2019 16:22
Телеком 10.04.2019 16:22
921 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.04.2019 12:47
Телеком 10.04.2019 12:47
788 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.04.2019 12:58
Телеком 08.04.2019 12:58
1593 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.04.2019 11:09
Телеком 06.04.2019 11:09
2180 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.04.2019 14:27
Телеком 05.04.2019 14:27
1466 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
04.04.2019 15:44
Телеком 04.04.2019 15:44
1889 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.04.2019 14:23
Телеком 02.04.2019 14:23
2183 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.03.2019 15:30
Телеком 28.03.2019 15:30
4227 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.03.2019 15:18
Телеком 26.03.2019 15:18
2362 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.03.2019 16:29
Телеком 22.03.2019 16:29
3613 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.03.2019 09:36
Телеком 22.03.2019 09:36
725 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.03.2019 12:30
Телеком 21.03.2019 12:30
1519 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.03.2019 16:05
Телеком 20.03.2019 16:05
1468 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.03.2019 12:10
Телеком 20.03.2019 12:10
557 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Волгоградской области за три месяца ликвидировали 1,5 тысячи фиктивных компанийСмотреть фотографии
13:41
Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять ВолгоградСмотреть фотографии
13:15
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении Смотреть фотографии
12:55
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверкиСмотреть фотографии
12:31
В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожего
12:22
В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских временСмотреть фотографии
11:48
"Люди в панике разбегались": появилось новое видео тарана маршруткой остановки в Волгограде Cмотреть видео
11:19
В Волгограде задержали телефонных мошенников "межрегионального" масштаба (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:12
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
10:42
«Сорок три штрафа»: Задержанного водителя “Hyundai Accent” за смертельное ДТП с маршруткой уже лишали прав Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде молодой водитель “Mercedes” отвез в больницу сбитую им пенсионерку
10:11
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет горетьСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде задержан водитель легковушки за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
21:29
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде деньги с кооператива беглого экс-депутата Госдумы взыскивает его сын-пайщикСмотреть фотографии
17:30
Микроклимат в квартирах волгоградцев может стать совершеннымСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владелец автостоянки ответит за горящую свалкуСмотреть фотографии
16:22
Суд продлил конкурсное производство на заводе "Красный Октябрь" в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
Поселок Забазный в Волгограде накрыло «мусорным ковром»Смотреть фотографии
15:28
Не князь, а жулик: в Волгограде Дмитрий Донской обул дольщиков, Пенсионный фонд и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников Смотреть фотографии
14:03
В Волжском на улице загорелся бензовоз
13:50
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублейСмотреть фотографии
13:14
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерствоСмотреть фотографии
13:09
Ремонт моста через Волгу в Волгограде начали из-за появившейся колейностиСмотреть фотографии
12:55
Полицейские Волгоградской области на пороге 100-летия главка МВДСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде загорелась стихийная свалка недалеко от стоянки древнего человекаСмотреть фотографии
11:47
Волгоградка погасила кредит деньгами дяди из Ямало-Ненецкого автономного округа
Реклама
Реклама
 