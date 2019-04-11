Микроклимат в квартирах волгоградцев может стать совершенным





Воздух незаметен, но только пока он чистый и свежий. Современный человек большое количество времени проводит в помещении. В помещениях мы спим, работаем, покупаем продукты и развлекаемся, и это порой занимает до 100% продолжительности суток. Как оценить качество воздуха в вашей квартире, офисе или загородном доме? «Здоровым» ли воздухом вы дышите?

Низкое качество воздуха напрямую связано с плохим самочувствием, хронической аллергией, быстрой утомляемостью, низкой трудоспособностью. К счастью, в Волгограде есть специалисты, способные помочь в решении данной проблемы.

Определить микроклимат в вашем помещении и улучшить вентиляцию помогут специалисты компании «Благовест», где вы всегда можете получить бесплатную консультацию, как сделать воздух в вашей квартире или офисе более «здоровым» и чистым.

15 апреля в Волгограде открывается новый инжиниринговый центр климатического оборудования «Благовест». Руководитель филиала Сергей Болотин рассказал ИА «Высота 102» о направлениях работы и возможностях компании.





— С чем связано открытие нового офиса и почему вы называете его инжиниринговый центр?

— «Благовест» успешно продвигается на климатическом рынке с 1995 года, в Волгограде первый офис был открыт в 2011 году. Постоянно растущий спрос потребовал открытия нового современного офиса и увеличения складских позиций до 2500 наименований.

Наша специализация – оснащение помещений эффективной вентиляцией любого типа. Статус инжиниринговый центр предполагает наличие специалистов, способных решать задачи под ключ: подбор, проектирование, монтаж, пуско-наладка, обучение правилам эксплуатации оборудования на объекте заказчика и сервисное обслуживание. Мы располагаем лицензией на производство монтажных работ любой сложности для всех видов объектов.





— Ваши клиенты в основном юридические лица?

blagovest.ru с удобной навигацией, где можно быстро и без труда найти и купить нужное оборудование. Также можно заказать проект вентиляции квартиры или монтаж кондиционера. — Мы работаем со строительными и монтажными бригадами, продаем оборудование оптом и делаем крупные поставки и монтажи для промышленных организаций. Вместе с тем мы открыты и для частных клиентов, кому необходимо просто приобрести 1 вентилятор в ванную комнату или просчитать вентиляцию в бассейне, коттедже. У компании есть интернет-магазинс удобной навигацией, где можно быстро и без труда найти и купить нужное оборудование. Также можно заказать проект вентиляции квартиры или монтаж кондиционера.





— Компания «Благовест» поставляет европейское оборудование. Почему вы выбрали именно его? При текущем курсе евро китайские и российские аналоги намного доступнее.

Прим ред. Компания Благовест осуществляет прямые поставки вентиляционного оборудования известных европейских брендов: Soler & Palau (Испания), KOMFOVENT (Литва), DEC (Голландия), Europlast (Латвия), La Ventilazzione (Италия), Fresh (Швеция), Alnor (Польша).

— Это стратегический вопрос. Если бы наша цель была получить сиюминутную прибыль, то да, вероятно, проще было бы просто предлагать недорогое оборудование для масс-маркета. Мы же сфокусированы на качественном решении проблем, поэтому работаем только с поставщиками, которые могут предложить современные инновационные и, что важно, экологичные решения для вентиляции. В Европе очень большое внимание уделяется экологии, здоровью и сбережению энергоресурсов. В России этот вопрос обходят стороной. Максимум, о чем задумываются люди —выбирать продукты без пестицидов и ГМО. Но качество воздуха, которым мы дышим, имеет не меньшее значение! Чистый воздух, спорт и качественные продукты – залог здоровья и долголетия!





— Действительно, о качестве воздуха мы часто не задумываемся. Но так ли он загрязнен в помещении?

— Посудите сами. Если нарушена работа вентиляции в помещении, кроме влажности неминуемо растет и концентрация углекислого газа (Прим. Ред. СО 2 — продукт жизнедеятельности каждого человека, он поступает вместе с выдыхаемым воздухом). Одновременно с увеличением концентрации СО 2 уменьшается концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе. Этот процесс мы не видим, но прекрасно ощущаем на себе: ухудшается самочувствие и настроение, возможны головные боли, снижается работоспособность. В большинстве случаев такое недомогание люди перекладывают на погоду, хронические заболевания, но никак не задумываются об окружающей их атмосфере.









— И в заключении скажите, будет ли что-то особенное в честь открытия центра?

— Да, конечно! До 30 июня 2019 года мы устанавливаем специальные цены на пластиковые элементы вентиляции. Это будет самая низкая цена в городе. В течение двух недель будем угощать всех клиентов мороженым и ароматным кофе.

Также мы приготовили 25 VIP карт постоянного клиента со скидкой до 30% для первых покупателей с суммой покупки от 3000-х тысяч рублей.





Инжиниринговый центр «Благовест» находится по адресу: Волгоград, ул. Социалистическая д.26.

Режим работы: ПН.-ПТ. с 9:00 до 19:00, СБ. с 10:00 до 17:00







