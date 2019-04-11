В Волгограде владелец автостоянки ответит за горящую свалку





Скопление строительного мусора в овраге, прилегающем к платной автостоянке по ул. Жолудева, 11В, образовалось по вине неустановленных коммерческих организаций, которые складируют отходы в непредназначенном для этого месте. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Доступ к этому участку оврага значительно ограничен - подъезд крупногабаритной техники с последующим сбросом строительного мусора возможен с территории автостоянки. Администрация Тракторозаводского района неоднократно направляла в адрес владельца стоянки уведомления с требованием привести в порядок прилегающую территорию, пояснили в мэрии. В настоящее время в отношении коммерсанта приняты меры административного воздействия за нарушение правил благоустройства территории городского округа Волгоград (ст. 8.7. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности).

Напомним, сегодня в Тракторозаводском районе началось горение внутренних пластов свалки в районе оврага. Жители района жаловались на неприятный запах. Пожарным пришлось несколько часов заливать тлеющую свалку.



