Поселок Забазный в Волгограде накрыло «мусорным ковром»

Экология 11.04.2019 16:07
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11.04.2019 16:07
Жители поселка городского типа под названием Забазный в Тракторозаводском районе Волгограда с приходом весны оказались в окружении мусора, который здесь можно увидеть буквально под каждым кустом. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, "мусорная" реформа, видимо, дошла до поселка в искаженном виде: плата за вывоз отходов сильно выросла, но чище в поселке не стало, даже наоборот.
Люди жалуются, что в Забазном оставили всего две контейнерные площадки, которые расположены в разных концах поселка. Центр населенного пункта из-за этого оказался под "мусорным ковром", отходы здесь выбрасывают, где попало. Полно зловонных куч и на детской площадке, где играют ребятишки и греются на солнышке собаки.
По словам местных жителей, буквально вчера в нескольких метрах от детской площадки поставили два пластиковых контейнера, но мусора меньше не стало. Все дело в том, что мусоровозы приезжают в поселок нечасто, поэтому пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы ветер разносит по округе.
Есть в поселке и другая напасть - это охотники за металлом. В населенном пункте они сдают в пункт металлолома все, что можно унести. Вороватые жители поселка несут в пункт приема металла чужой инвентарь, любые металлические изделия, поручни от мостиков, чужие калитки и многое другое.
Покосившаяся и местами изломанная металлическая ограда игровой площадки, по словам местных жителей, также дело рук охотников за металлом.
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