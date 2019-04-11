Происшествия

В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников

Происшествия 11.04.2019 14:36
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11.04.2019 14:36


В Волгограде началась очередная серия «минирований». Как сообщает ИА «Высота 102», эвакуированы сотрудники администрации Тракторозаводского района. Такая же картина – оцепление из сотрудников полиции – наблюдается и около расположенной рядом школы №3. В Краснооктябрьском районе города прекращены занятия в школе №49, 92. Вышли на улицу и сотрудники комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области из помещения, расположенного в научном городке. Письмо с угрозами получили в администрации Кировского района. 


В администрации Волгограда пояснили, что сегодня поступили анонимные угрозы на электронную почту о минировании ряда общеобразовательных учреждений города и административных зданий. Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Практически все школы находятся на каникулах, тем не менее во всех учреждениях, в чей адрес поступили угрозы, проведена эвакуация людей.
Между тем, волна эвакуации докатилась и до Волгоградской облдумы и администрации Волгоградской области. Сотрудники вышли на улицу, здание проверяется полицейскими. 

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