Происшествия
Главное

В Волжском на улице загорелся бензовоз

Происшествия 11.04.2019 14:03
3624 1
11.04.2019 14:03

Едва не закончилось трагедией сегодняшнее происшествие в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на улице Пушкина загорелась кабина стоящего на дороге бензовоза. «Камаз» удалось потушить, не дожидаясь распространения огня на емкость. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24505 0
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
23925 10
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
15695 11
Происшествия
11.04.2019 14:36
Происшествия 11.04.2019 14:36
13588 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.04.2019 10:17
Происшествия 11.04.2019 10:17
1313 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.04.2019 07:57
Происшествия 11.04.2019 07:57
8153 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.04.2019 20:56
Происшествия 10.04.2019 20:56
3194 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.04.2019 17:19
Происшествия 10.04.2019 17:19
3748 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.04.2019 16:21
Происшествия 10.04.2019 16:21
470 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.04.2019 12:37
Происшествия 10.04.2019 12:37
443 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.04.2019 11:47
Происшествия 10.04.2019 11:47
1152 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.04.2019 15:04
Происшествия 09.04.2019 15:04
2450 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.04.2019 10:01
Происшествия 09.04.2019 10:01
700 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 20:39
Происшествия 08.04.2019 20:39
1221 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 16:45
Происшествия 08.04.2019 16:45
4286 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 15:08
Происшествия 08.04.2019 15:08
23925 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 13:09
Происшествия 08.04.2019 13:09
15466 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 12:01
Происшествия 08.04.2019 12:01
1707 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:07
Поселок Забазный в Волгограде накрыло «мусорным ковром»Смотреть фотографии
15:28
Не князь, а жулик: в Волгограде Дмитрий Донской обул дольщиков, Пенсионный фонд и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников Смотреть фотографии
14:03
В Волжском на улице загорелся бензовоз
13:50
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублейСмотреть фотографии
13:14
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерствоСмотреть фотографии
13:09
Ремонт моста через Волгу в Волгограде начали из-за появившейся колейностиСмотреть фотографии
12:55
Полицейские Волгоградской области на пороге 100-летия главка МВДСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде загорелась стихийная свалка недалеко от стоянки древнего человекаСмотреть фотографии
11:47
Волгоградка погасила кредит деньгами дяди из Ямало-Ненецкого автономного округа
11:29
В Волгограде из кальянной конфискуют табак для уничтоженияСмотреть фотографии
10:51
Регоператор по вывозу отходов пожаловался на сборщиков пластика в прокуратуруСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде криминальную парочку отправили в колонию за кражу лифтаСмотреть фотографии
10:20
По Волгоградской области «шагает» бруцеллезСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области гусеничная техника раздавила тракториста и легковушкуСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде участницы дебатов «Единой России» пустили в ход «женское оружие» Смотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгограде дорожные работы на мосту через Волгу образовали огромную пробкуСмотреть фотографии
07:57
Волгоградке грозит потеря ребенка после тройного ДТП у «Metro»Смотреть фотографии
22:41
В центре Волгограда пенсионер пытался «театрально» замаскировать убийство другаСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде девушку сбил "броневик" инкассаторовСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: По «полиэтиленовым городам» Волгоградской области ударили проверками Смотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Волгограде после сбоя восстановили работу десятка электроподстанцийСмотреть фотографии
17:50
Погоревшему на взятках экс-сотруднику ГИБДД из Волгограда дали "скидку" на срок и штрафСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посчитали доходы от налоговСмотреть фотографии
16:58
В теплицах Волгоградской области силовики собрали "урожай" нарушений миграционных законовСмотреть фотографии
16:22
Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизниСмотреть фотографии
15:56
Угрозы подействовали: в Волгограде газовики пожинают плоды рассылки писем о "плохих соседях"Смотреть фотографии
15:50
На скамью подсудимых сели трое дельцов из Волгоградской области за подделку дорогого алкоголя
13:47
Тяжелым фурам разрешили движение по Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области коммунистам не дали долго защищать Зюганова от ДерипаскиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 