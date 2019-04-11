В Волжском на улице загорелся бензовоз

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Происшествия 11.04.2019 14:03
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11.04.2019 14:03
Едва не закончилось трагедией сегодняшнее происшествие в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на улице Пушкина загорелась кабина стоящего на дороге бензовоза. «Камаз» удалось потушить, не дожидаясь распространения огня на емкость. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.
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