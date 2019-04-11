Общество 11.04.2019 13:09
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11.04.2019 13:09
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объяснили неожиданный ремонт на мосту через Волгу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, работы начались в связи с износом участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров, на котором появились признаки колейности. В течение четырех суток предстоит отфрезеровать этот участок и уложить новый слой литого асфальтобетона. В ООО «Мост», которое проводит работы, заверили, что постараются создать минимум неудобств для автолюбителей, поэтому работы идут в круглосуточном режиме. Сегодня утром был срезан самый большой участок площадью в тысячу квадратных метров. К 10 вечера здесь уложат новое покрытие. Ночью бригада приступит к фрезерованию следующего участка.
Напомним, сегодня на мосту через Волгу образовалась большая пробка из-за ремонта дороги, что вызвало недовольство водителей, опоздавших на работу.
Мостовой переход через Волгу начали строить в 1996 году, а ввели в эксплуатацию только в 2009-ом. Протяженность первого пускового комплекса - 7,1 км.
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