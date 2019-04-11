В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей





3,8 млрд рублей составила сумма выявленных КСП Волгоградской области финансовых нарушений в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты региона за минувший год. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 1,3 млрд рублей. Неэффективные расходы составили 518 млн рублей, нецелевым образом были потрачены 8 млн рублей. В частности, «налево» ушли 7,8 млн, выделенных в 2017 и 2018 годах на установку и содержание камер видеонаблюдения на дорогах региона. Эти деньги были потрачены на оплату расходов, не предусмотренных данной государственной программой.

Самый крупный объем неэффективных расходов (237 млн рублей) чиновники допустили при реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Волгоградский областной бизнес-инкубатор «нахимичил» с казенными деньгами на 96 млн рублей.

Кроме того, проверяющие обнаружили резерв увеличения доходов в размере 175 млн рублей. От граждан аудиторам поступило 51 обращение с просьбами проверить законность использования бюджетных средств. Люди жаловались на проблемы с получением в полном объеме зарплаты и выделением денежных средств на покупку жилья для детей-сирот.

Всего за отчетный период контрольно-ревизионным органом проведено 83 проверки, которые затронули деятельность свыше 200 организаций. Всего было выявлено свыше 1300 нарушений. В прокуратуру и правоохранительные органы ушли 84 материала. КСП возбудила 23 дела по административным правонарушениям.



