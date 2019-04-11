Экология 11.04.2019 12:24
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11.04.2019 12:24
ЧП случилось сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 8 утра на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Жолудева. Когда на место прибыли бойцы пожарно-спасательной части №1, то открытого огня не обнаружили. По имеющимся сведениям, на стихийной свалке в овраге тлеет мусор глубокого залегания. Сейчас идет проливка территории, но в ведомстве отмечают, что для ликвидации очага горения потребуется время. На данный момент угрозы домам и объектам инфраструктуры нет. МЧС напоминает о необходимости соблюдения всех мер осторожности при обращении с огнем.
“Без лабораторного анализа сложно сказать, что именно выделяется при горении мусора в конкретном случае. Обычно при разложении отходов образуются так называемые свалочные газы - это метан и сероводород. Метан легко воспламеняется, именно он, чаще всего, провоцирует возгорание. Однако для человека он безопасен, цвета и запаха у него нет. Другое дело сероводород. При достаточно высоких концентрациях он может представлять угрозу для здоровья людей. Он как и другие соединения серы вызывает неприятные симптомы: жжение в горле, резь в глазах и другие. Также может выделяться оксид серы, который дает похожие симптомы. Если они проявляются, то луше избегать нахождения на открытом воздухе. Находясь в помещении стоит закрыть окна. Можно завесить окна влажной тканью, - это уменьшит поступление вредных веществ в помещение”, - говорит профессор и заведующий кафедрой "Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности" ВолгГТУ Владимир Желтобрюхов.
Отметим, что свалка находится неподалеку от стоянки древнего человека эпохи каменного века - палеолита. Она известна археологам как палеолитическая стоянка Сухая Мечётка или Сталинградская стоянка. Возраст найденных там костей животных и орудий труда по некоторым оценкам составляет 75-100 тысяч лет. Стоянка была открыта в 1951 году. Предполагаемая площадь 1000—1200 квадратных метров.
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