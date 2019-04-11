Экономика

Регоператор по вывозу отходов пожаловался на сборщиков пластика в прокуратуру

Экономика 11.04.2019 10:51
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11.04.2019 10:51


История с запретом на сбор пластика в Волжском получила неприятное продолжение. «Управление отходами — Волгоград» написало жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием проверить работу ООО «Дубль ПЭТ», которое занимается сбором пластика и его переработкой. Об этом сообщает ИА "Социнформбюро". 
Несколько недель назад ООО «Управление отходами — Волгоград» оказалось вовлечено в ещё один скандал. На сей раз компания запретила ООО «Дубль ПЭТ» в Волжском размещать свои контейнеры по сбору пластиковых отходов по городу. После того, как ситуация получали освещение в медиа, регоператор всё же пошёл на переговоры, по итогам которых контейнеры всё же решили пока оставить и взять «таймаут» до апреля.
Напомним слова гендиректора компании Сергея Галкина, которые были опубликованы в официальном пресс-релизе регоператора:
— Мы приветствуем деятельность всех организаций, которые занимаются раздельным сбором, но мы должны понимать, что с учётом особенностей современного законодательства, вся эта деятельность должна быть упорядочена и систематизирована. Мы как региональный оператор несём полную ответственность за весь цикл обращения ТКО. При этом мы открыты к сотрудничеству с эко-энтузиастами и неравнодушными профессионалами и готовы в созидательном диалоге с ними найти эффективные алгоритмы взаимодействия. И эта кооперация, безусловно, пойдёт на пользу жителям области.
В свою очередь предприниматель Оксана Бабижаева охарактеризовала ту встречу менее радужно, сообщив, что как будет развиваться ситуация дальше, неясно. Наступил апрель — и история получила новое развитие.
Отметим: «Управление отходами — Волгоград» до сих пор так и не наладило раздельный сбор мусора, несмотря на то, что, по данным с госзакупок, компания начала в ограниченном количестве приобретать необходимые для этого контейнеры. Однако про переработку таких отходов (в чём и заключалась идея «мусорной» реформы) пока ничего неизвестно. В отличие от «Дубль ПЭТ», которая как раз занимается вторичной переработкой отдельных видов пластика.
И вот 9 апреля регоператор, судя по всему, своё решение «озвучил»: фирма подала жалобу в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить деятельность ООО «Дубль ПЭТ» на предмет нарушения законодательства и нанесения вреда окружающей среде. Ведомство уже затребовало ряд документов с фирмы.
Однако Оксана Бабижаева не намерена сдаваться:
— Так глупо получается, даже нет слов. У нас есть доказательства, что мы неоднократно пытались наладить договорные отношения с регоператором. Даже у них на сайте задекларировано, что они заинтересованы в таких структурах, как «Дубль ПЭТ», но на деле оказывается, что это все неправда. И сейчас прокуратура вменяет, что у нас нет договоренности с «Управлением отходами». Так она от меня не зависит – у меня есть масса доказательств, есть письма, есть свидетели, что мы обращались к ним – ребята, мы готовы работать с вами, работать на вас, работать вместо вас, работать как-нибудь, потому что раздельный сбор считаем максимально полезным делом. Мы на этом даже не зарабатываем, — цитирует предпринимателя «Волга-Каспий».
В этой ситуации интересно то, что на всех баках компании есть информационные таблички, в которых чётко сказано, что можно сдавать на переработку, а что нет. Исходя из этого деятельность «Дубль ПЭТ» не подвергается лицензированию, что, по словам Бабижаевой, подтвердили во всех инстанциях, где им сообщали в духе «Мы не знаем, как это оформить».
В конечном счёте предприниматель считает, что регоператор и не планировал идти на компромисс, а та встреча была лишь для того, чтобы попросить не поднимать шумихи. Жалоба в прокуратуру и вовсе показала: ни на какие договорённости ООО «Управление отходами — Волгоград» и не собиралось идти.
Напомним, что вице-премьер Алексей Гордеев, который курирует проведение мусорной реформы, заявил, что муниципалитеты из данного процесса вырваны, и в итоге вся реформа проваливается на местах. Причём речь идёт и о контроле работы регоператоров, и работе с обращениями, и с контрагентами, которые также могут быть вовлечены в работу по сбору и переработке отходов.
— Муниципальная власть здесь ключевая. Население должно понимать, за что платит, и видеть, как ситуация меняется к лучшему, — сказал Гордеев.
Вице-премьер рассказал об опыте немецкого города Мюнхен, где регоператор — один на 1,5 млн человек. Его имущество принадлежит городу, компаниям на своей деятельности запрещено зарабатывать, а доходы должны направляться на собственное развитие. А когда этими вещами занимался бизнес, то тарифы росли, увеличивалась раскоординированность действий и росло общественное недовольство.
Вот и получились два разных примера. И положительный — это Мюнхен.

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