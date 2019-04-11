В Волгограде дорожные работы на мосту через Волгу образовали огромную пробку

Серьезные проблемы с движением возникли сегодня на мосту через Волгу. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, пробка образовалась в сторону города - от поста ДПС до съезда с моста. Карта Яндекса показывает, что 2,5 километра по мосту водители не проедут раньше, чем через 16 минут. Виной затора стал ремонт асфальта, из которого полностью перекрыто движение по двум полосам на участке длиной несколько сотен метров - от «Европы Сити Молл» в сторону Краснослободска. По этой причине ширина проезжей части моста в районе ТРК уподобилась бутылочному горлышку – по одной полосе весь автомобильный трафик едет в город, по встречной - за Волгу.

При этом, напомним, в настоящее время идут работы и на мосту через Волжскую ГЭС. Поэтому многие волжане предпочитают объезжать затор через Волго-Ахтубинскую пойму. На такую «засаду» попасть они явно не рассчитывали.