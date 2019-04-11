Происшествия

Волгоградке грозит потеря ребенка после тройного ДТП у “Metro”

Происшествия 11.04.2019 07:57
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11.04.2019 07:57


В аварии у крупного торгового комплекса в Дзержинском районе пострадали два человека. Об этом ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, около девяти часов вечера сразу три  легковых автомобиля столкнулись на улице Исторической  напротив магазина “Metro”. В аварии пострадали 35-летняя беременная женщина и мужчина - ее ровесник. Их госпитализировали в БСМП №25. У женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также есть угроза прерывания беременности. У мужчины сломаны кости таза. Информагентство выясняет обстоятельства дорожного происшествия.

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