Волгоградке грозит потеря ребенка после тройного ДТП у “Metro”





В аварии у крупного торгового комплекса в Дзержинском районе пострадали два человека. Об этом ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, около девяти часов вечера сразу три легковых автомобиля столкнулись на улице Исторической напротив магазина “Metro”. В аварии пострадали 35-летняя беременная женщина и мужчина - ее ровесник. Их госпитализировали в БСМП №25. У женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также есть угроза прерывания беременности. У мужчины сломаны кости таза. Информагентство выясняет обстоятельства дорожного происшествия.