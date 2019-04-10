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В Волгограде девушку сбил "броневик" инкассаторов

Происшествия 10.04.2019 20:56
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10.04.2019 20:56


В аварии, произошедшей сегодня вечером в Краснооктябрьском районе, пострадала девушка. Как сообщили ИА “Высота 102”  в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 21-летняя волгоградкаа переходила дорогу на улице Штеменко. Она шла на зелёный свет по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил микроавтобус “Fiat”. Это случилось, когда машина поворачивала направо. К счастью,  девушка отделались ушибами.
Как рассказали информагентство очевидцы, девушку сбил бронеавтомобиль  инкассаторов. Информагентство выясняет обстоятельства происшествия.

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