В Волгограде девушку сбил "броневик" инкассаторов

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Происшествия 10.04.2019 20:56
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10.04.2019 20:56
В аварии, произошедшей сегодня вечером в Краснооктябрьском районе, пострадала девушка. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 21-летняя волгоградкаа переходила дорогу на улице Штеменко. Она шла на зелёный свет по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил микроавтобус “Fiat”. Это случилось, когда машина поворачивала направо. К счастью, девушка отделались ушибами.
Как рассказали информагентство очевидцы, девушку сбил бронеавтомобиль инкассаторов. Информагентство выясняет обстоятельства происшествия.
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