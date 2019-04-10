Погоревшему на взятках экс-сотруднику ГИБДД из Волгограда дали "скидку" на срок и штраф





П ровести четыре года в колонии общего режима и заплатить штраф в 420 тысяч рублей придется бывшему сотруднику ГИБДД Евгению Морозову. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная коллегия рассмотрела его уголовное дело и изменила приговор суда Центрального района.

Мужчину признали виновным в получение значительной взятки и мошенничестве. По данным следствия, в октябре 2017 года виновник одного из ДТП “попросил” Морозова помочь ему добиться минимального наказания. “Наградой” за помощь стали 40 тысяч рублей. Другому нарушителю, оставившему место дорожного происшествия, Морозов дал уйти от наказания. Он прекратил начатое в отношении него административное производство. Для этого экс-полицейский использовал поддельные документы. Цена вопроса составила в тот раз 28 тысяч рублей. Свою вину Морозов не признал. Он обжаловал решение районного суда, требуя оправдания.

Ранее районный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Тогда его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СК России, при оперативном сопровождении сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области.



