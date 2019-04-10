



Десятки домов остались без электроснабжения в части Центрального и Дзержинского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в диспетчерской службе ВМЭС, по предварительным данным, сегодня около 14:00 аварии произошли на нескольких подстанциях, там был зафиксирован скачок напряжения. Было нарушено энергоснабжение улиц Ткачева, Рокоссовского, Каспийской, Двинской, Дорожной, Черноморской, Севастопольской, Грузинской, Енотаевской. В результате в ряде домов отключилась подача электричества, встали также и насосы, подающие воду в дома. По имеющимся сведениям, подстанция на улице Ткачева уже восстановила подачу энергии. Причины аварии уточняются.

Студенты, живущие в общежитии по адресу улица имени маршала Рокоссовского дом №50, рассказали информагентству, что отключение света было кратковременным, а вода "пропала" на несколько часов.



