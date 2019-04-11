В Волгограде участницы дебатов «Единой России» пустили в ход «женское оружие»















Первые дебаты в преддверии праймериз «Единой России» прошли в Волгограде. Обе дебютные площадки оказались немноголюдными, сообщает ИА «Высота 102». В ДК «Патриот» Кировского района, где 9 апреля выступал, в том числе, депутат облдумы Станислав Коротков, собралось около 40 человек. В спорткомплексе «Зенит» в тот же вечер гостей было вдвое больше. Некоторых зрителей централизованно привезли на микроавтобусе – кто-то из кандидатов позаботился о трансфере своего «фан-клуба». Наиболее заметной была группа поддержки депутата гордумы Алексея Волоцкова, который прибегнул к помощи «тяжелой артиллерии» из числа активных пенсионеров в синих футболках с его фамилией.

Ведущий дебатов оказался статусным представителем «Единой России» - член Генсовета партии, депутат городской думы Руслан Морозов. С ролью модератора площадки он справился – был подчеркнуто вежлив, иногда шутил, но тоже деликатно. Претенденты на депутатские мандаты изрядно нервничали – для многих из них, по всей видимости, это первый опыт публичного выступления.

Пять из шести участников первой серии дебатов – работают во властных структурах. Оппонентами народного избранника стали помощник депутата Госдумы, специалист по работе с молодежью, бывший военный, а ныне сотрудник поликлиники, и труженик муниципального казенного предприятия.

Каждый из кандидатов по-своему заигрывал с аудиторией – кто-то юморил, кто-то козырял глубокими познаниями статистических данных. Девушки, которых было двое, не сговариваясь, пустили в ход мощное «женское оружие» – элегантные туфли на высоких шпильках. Чувствуется, что в город пришла весна.

К слову, острыми на партийной встрече были только каблуки дамских лодочек. Провокационных и жестких вопросов озвучено не было. Исключение может составить поднятая тема отсутствующей газоочистки на металлургическом заводе «Красный октябрь». Но к этому вопросу отвечающий оказался готов – как знал, что его зададут.

Подробнее о том, как прошли первые дебаты «Единой России» - в видеоматериале ИА «Высота 102».



