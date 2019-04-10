В Волгоградской области коммунистам не дали долго защищать Зюганова от Дерипаски





Пикеты в поддержку своего лидера Геннадия Зюганова провели сегодня волгоградские коммунисты. Как сообщили ИА “Высота 102” в волгоградском обкоме КПРФ, акции прошли накануне судебного заседания по иску Олега Дерипаски к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, которое пройдет в четверг 11 апреля в Тверском суде Москвы. Пикеты состоялись и в Калаче-на-Дону. При этом, как рассказали ИА "Высота 102" местные активисты, они продлились лишь более получаса. Затем к участникам акции приехал начальник отдела полиции и попросил свернуть плакаты, не объясняя причин.

Поводом для сегодняшних акций стал иск миллиардера о защите чести и достоинства, поданный к Геннадию Зюганову после того, как лидер КПРФ назвал его бизнес "крупнейшей аферой". Это произошло 9 января на пленарном заседании Государственной думы. Сейчас Олег Дерипаска требует от Геннадия Зюганова выплатить ему в качестве возмещения морального ущерба миллион рублей.

Коммунисты вышли на улицы с лозунгами: “Дерипаску к ответу”, “Сталинград за Зюганова” и “Дерипаска, руки прочь от Геннадия Зюганова”.