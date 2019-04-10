В Волгоградской области коммунистам не дали долго защищать Зюганова от Дерипаски

Политика 10.04.2019 13:28
5378 5
10.04.2019 13:28
Пикеты в поддержку своего лидера Геннадия Зюганова провели сегодня волгоградские коммунисты. Как сообщили ИА “Высота 102” в волгоградском обкоме КПРФ, акции прошли накануне судебного заседания по иску Олега Дерипаски к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, которое пройдет в четверг 11 апреля в Тверском суде Москвы. Пикеты состоялись и в Калаче-на-Дону. При этом, как рассказали ИА "Высота 102" местные активисты, они продлились лишь более получаса. Затем к участникам акции приехал начальник отдела полиции и попросил свернуть плакаты, не объясняя причин.
Поводом для сегодняшних акций стал иск миллиардера о защите чести и достоинства, поданный к Геннадию Зюганову после того, как лидер КПРФ назвал его бизнес "крупнейшей аферой". Это произошло 9 января на пленарном заседании Государственной думы. Сейчас Олег Дерипаска требует от Геннадия Зюганова выплатить ему в качестве возмещения морального ущерба миллион рублей.
Коммунисты вышли на улицы с лозунгами: “Дерипаску к ответу”, “Сталинград за Зюганова” и “Дерипаска, руки прочь от Геннадия Зюганова”.
Реклама
Популярное по теме
13.03.2019 17:33
61950 4
15.03.2019 11:30
30418 68
14.03.2019 11:26
23429 77
Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин не в курсе об исключении его из ЛДПР10.04.2019 10:16
«Следите за языком»: в Волгоградском реготделении «ЕР» замерли перед дебатами кандидатов09.04.2019 13:38
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»08.04.2019 14:00
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться08.04.2019 11:11
В Волгограде назначают главного за молодежную политику чиновника04.04.2019 09:30
Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ03.04.2019 17:40
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда29.03.2019 16:11
У зампредседателя Волгоградской облдумы Сергея Горнякова – ностальгия по Урюпинску28.03.2019 14:06
Волжская гордума не смогла «закрутить гайки» протестному электорату региона21.03.2019 17:57
«Весна влияет»: в новый санкционный список Украины попали депутаты Госдумы от Волгоградской области21.03.2019 17:35
Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы21.03.2019 13:10
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области высказался о неприятном инциденте с офисом ЛДПР21.03.2019 11:47
Не обсуждается: депутаты Волгоградской облдумы довольны реализацией мусорной реформы21.03.2019 10:29
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской области19.03.2019 12:47
Нецензурные слова на здании офиса ЛДПР в Волгограде написали сами "жириновцы"18.03.2019 10:51
Реклама