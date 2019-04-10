«Бездушие и формализм»: дело вдовы погибшего в Сирии военного из Волгограда возмутило Шойгу

Общество 10.04.2019 12:34
4823 21
10.04.2019 12:34
Министр обороны Сергей Шойгу сегодня осудил "вопиющие случаи" проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщают федеральные СМИ со ссылкой на выступление Шойгу на закрытой части селекторного совещания военного ведомства. Так, по данным "Lenta.ru", речь идет, в частности, о ситуации в Волгограде с назначением пенсии по потере кормильца вдове погибшего в Сирии капитана из-за непризнания его ветераном боевых действий. Также Шойгу напомнил о моряках спасательного буксира "Алтай", которые добивались получения положенных льгот. В обоих случаях пострадавшая сторона была вынуждена обращаться в суд.
Напомним, об этом судебном решении "Высота 102" сообщала 3 апреля. Супруг Елены Петиной в марте прошлого года погиб в авиакатастрофе при исполнении воинского долга в Сирии. За службу в ближневосточной республике он был награждён медалью "Участник военной операции в Сирии" и Орденом Мужества.
Однако областной военный комиссариат отказал вдове в признании за нею и детьми права на льготы. Это было обосновано тем, что у погибшего не было статуса ветерана боевых действий и удостоверения ветерана. Женщина обратилась в районный суд, который признал ее права. Но ответчик, ФКУ "Военный комиссариат Волгоградской области", обжаловал это решение. Однако областной суд встал на сторону вдовы и подтвердил ее право на соцвыплаты.
Отмечается, что Шойгу поручил отправить всех должностных лиц, которые "проявили бездушие, сидя в тылу", в более "горячие" точки. "Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство", — цитирует слова главы Минобороны источник. По его словам, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций. Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.
Фото с сайта Минобороны РФ
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
71968 0
20.03.2019 20:02
43313 8
30.03.2019 18:46
39379 0
Угрозы подействовали: в Волгограде газовики пожинают плоды рассылки писем о "плохих соседях"10.04.2019 15:56
Тяжелым фурам разрешили движение по Третьей Продольной в Волгограде10.04.2019 13:47
Нагрузку держат: в Волгограде проверили на прочность пластиковые ливневки10.04.2019 11:28
Комитет финансов Волгоградской области займется машиной для урюпинских чиновников10.04.2019 11:12
В Волгоградской области растет число пострадавших от клещей10.04.2019 09:34
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»09.04.2019 17:13
В Камышине Волгоградской области губернатора ждали «ужасы нашего городка»09.04.2019 15:54
Строители детского сада в Волгоградской области получили ускорение от главы региона09.04.2019 14:16
Мусорный регоператор «похвастался» высокой собираемостью платежей с населения в Волгоградской области09.04.2019 13:44
Нерадивые волгоградцы увлеклись вандализмом: из парков воруют саженцы, калитки и лавочки09.04.2019 13:34
В Волгограде водителя иномарки накажут за езду по скверу у "Гасителя"09.04.2019 13:23
Губернатор Волгоградской области опять свернул «налево»09.04.2019 12:00
"Я сына не била": в Волгограде судят мать, обвиняемую в истязании двухлетнего ребенка09.04.2019 11:57
В Волгограде «лунный пейзаж» ЦПКиО оживят розами и березами09.04.2019 11:14
Дачников Волгоградской области предостерегли от самовольного строительства на садовых участках09.04.2019 10:46
Реклама