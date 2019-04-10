«Бездушие и формализм»: дело вдовы погибшего в Сирии военного из Волгограда возмутило Шойгу





Министр обороны Сергей Шойгу сегодня осудил "вопиющие случаи" проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщают федеральные СМИ со ссылкой на выступление Шойгу на закрытой части селекторного совещания военного ведомства. Так, по данным "Lenta.ru" , речь идет, в частности, о ситуации в Волгограде с назначением пенсии по потере кормильца вдове погибшего в Сирии капитана из-за непризнания его ветераном боевых действий. Также Шойгу напомнил о моряках спасательного буксира "Алтай", которые добивались получения положенных льгот. В обоих случаях пострадавшая сторона была вынуждена обращаться в суд.

Напомним, об этом судебном решении "Высота 102" сообщала 3 апреля. Супруг Елены Петиной в марте прошлого года погиб в авиакатастрофе при исполнении воинского долга в Сирии. За службу в ближневосточной республике он был награждён медалью "Участник военной операции в Сирии" и Орденом Мужества.

Однако областной военный комиссариат отказал вдове в признании за нею и детьми права на льготы. Это было обосновано тем, что у погибшего не было статуса ветерана боевых действий и удостоверения ветерана. Женщина обратилась в районный суд, который признал ее права. Но ответчик, ФКУ "Военный комиссариат Волгоградской области", обжаловал это решение. Однако областной суд встал на сторону вдовы и подтвердил ее право на соцвыплаты.

Отмечается, что Шойгу поручил отправить всех должностных лиц, которые "проявили бездушие, сидя в тылу", в более "горячие" точки. "Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство", — цитирует слова главы Минобороны источник. По его словам, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций. Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.

Фото с сайта Минобороны РФ