В пойме реки Царица в Волгограде выжигают камыш

Происшествия 10.04.2019 11:47
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10.04.2019 11:47
Камыш и сухая растительность загорелись сегодня на границе Ворошиловского и Центрального районов. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в русле реки Царицы поступил на пульт дежурного около 9:30. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3. Возгорание было взято под контроль, и сейчас идет целенаправленный отжиг сухой растительности. От камыша уже очищена площадь в несколько сотен квадратных метров. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет. МЧС напоминают о том, что с наступлением теплой сухой погоды нужно соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем.
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