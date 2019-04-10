В пойме реки Царица в Волгограде выжигают камыш





Камыш и сухая растительность загорелись сегодня на границе Ворошиловского и Центрального районов. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в русле реки Царицы поступил на пульт дежурного около 9:30. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3. Возгорание было взято под контроль, и сейчас идет целенаправленный отжиг сухой растительности. От камыша уже очищена площадь в несколько сотен квадратных метров. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет. МЧС напоминают о том, что с наступлением теплой сухой погоды нужно соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем.



