Происшествия

В пойме реки Царица в Волгограде выжигают камыш

Происшествия 10.04.2019 11:47
224 1
10.04.2019 11:47


Камыш и сухая растительность загорелись сегодня на границе Ворошиловского и Центрального районов. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в русле реки Царицы поступил на пульт дежурного около 9:30. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3. Возгорание было взято под контроль, и сейчас идет целенаправленный отжиг  сухой растительности. От камыша уже очищена площадь в несколько сотен квадратных метров. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет. МЧС напоминают о том, что с наступлением теплой сухой погоды нужно соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24469 0
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
23814 10
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25737 32
Происшествия
09.04.2019 15:04
Происшествия 09.04.2019 15:04
2235 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.04.2019 10:01
Происшествия 09.04.2019 10:01
647 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 20:39
Происшествия 08.04.2019 20:39
1156 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 16:45
Происшествия 08.04.2019 16:45
4180 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 15:08
Происшествия 08.04.2019 15:08
23814 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 13:09
Происшествия 08.04.2019 13:09
15361 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 12:01
Происшествия 08.04.2019 12:01
1617 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 11:47
Происшествия 08.04.2019 11:47
9887 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 21:22
Происшествия 07.04.2019 21:22
4677 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 10:35
Происшествия 07.04.2019 10:35
3558 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 10:22
Происшествия 07.04.2019 10:22
769 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 23:24
Происшествия 06.04.2019 23:24
3127 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 19:34
Происшествия 06.04.2019 19:34
1353 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 12:19
Происшествия 06.04.2019 12:19
845 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 09:35
Происшествия 06.04.2019 09:35
1638 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:47
В пойме реки Царица в Волгограде выжигают камышСмотреть фотографии
11:28
Нагрузку держат: в Волгограде проверили на прочность пластиковые ливневкиСмотреть фотографии
11:12
Комитет финансов Волгоградской области займется машиной для урюпинских чиновников Смотреть фотографии
11:03
Волгоградцы мечтают о зарплате в 63 тысячи рублейСмотреть фотографии
10:35
Будущее близко: купить квартиру за один деньСмотреть фотографии
10:16
Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин не в курсе об исключении его из ЛДПР Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В Волгограде взятка сотруднику ФСБ стоила директору фирмы 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области растет число пострадавших от клещейСмотреть фотографии
09:25
Жители Волгоградской области стали больше позволять себе муки и рисаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Вороватые горожане препятствуют озеленению Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
ГК «АГАТ»: более 20 лет успешной работы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Районный суд в Волгограде вынес приговор убийце после вердикта присяжныхСмотреть фотографии
17:00
В Волгоградской области чиновники раскритиковали мусорного регоператора за криворукость и слеповатостьСмотреть фотографии
16:41
«Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счетСмотреть фотографии
15:54
В Камышине Волгоградской области губернатора ждали «ужасы нашего городка» Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде суд почти на 10 лет отправил в колонию "упаковщика" наркотиковСмотреть фотографии
15:22
С ценами на бензин в Волгоградской области происходят подвижкиСмотреть фотографии
15:04
Искали всю ночь: пропавший в Волгоградской области ребенок уснул в стогу сенаСмотреть фотографии
14:18
Умеют без бумажки: предприятия региона переходят на «цифру» во взаимоотношениях с энергетикамиСмотреть фотографии
14:16
Строители детского сада в Волгоградской области получили ускорение от главы региона Смотреть фотографии
14:06
Директора УК в Волжском отправили в тюрьму за хищение коммунальных платежейСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде хозяйка павильонов идет под суд за взятку "покровителю" в МВДСмотреть фотографии
13:44
Мусорный регоператор «похвастался» высокой собираемостью платежей с населения в Волгоградской области Смотреть фотографии
13:38
«Следите за языком»: в Волгоградском реготделении «ЕР» замерли перед дебатами кандидатовСмотреть фотографии
13:34
Нерадивые волгоградцы увлеклись вандализмом: из парков воруют саженцы, калитки и лавочкиСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде водителя иномарки накажут за езду по скверу у "Гасителя"Смотреть фотографии
12:00
Губернатор Волгоградской области опять свернул «налево» Смотреть фотографииCмотреть видео
11:57
"Я сына не била": в Волгограде судят мать, обвиняемую в истязании двухлетнего ребенкаСмотреть фотографии
11:49
Шедевры промышленного искусства родились на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде «лунный пейзаж» ЦПКиО оживят розами и березамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 