Расследования

В Волгограде задержали двух наркоторговцев-”стахановцев” (ВИДЕО)

Расследования 10.04.2019 11:41
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10.04.2019 11:41



Двоих  мужчин, подозреваемых  в наркоторговле, задержали полицейские в Краснооктябрьском районе. Как сегодня рассказали ИА  “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло  8 апреля у одного из домов на улице Менделеева. При себе у них был героин, которого хватило бы для приготовления примерно тысячи разовых доз.  Злоумышленникам по 37 лет, они нигде не работают и были не раз судимы за тяжкие преступления. По данным правоохранителей,  они занимались расфасовкой оптовых партий наркотиков и продавали его через тайники. За день "ударного труда" они успевали сделать около 40 закладок.
Сейчас мужчины арестованы.

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