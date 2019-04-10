В Волгограде задержали двух наркоторговцев-”стахановцев” (ВИДЕО)







Двоих мужчин, подозреваемых в наркоторговле, задержали полицейские в Краснооктябрьском районе. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло 8 апреля у одного из домов на улице Менделеева. При себе у них был героин, которого хватило бы для приготовления примерно тысячи разовых доз. Злоумышленникам по 37 лет, они нигде не работают и были не раз судимы за тяжкие преступления. По данным правоохранителей, они занимались расфасовкой оптовых партий наркотиков и продавали его через тайники. За день "ударного труда" они успевали сделать около 40 закладок.

Сейчас мужчины арестованы.