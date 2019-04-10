Экономика

Будущее близко: купить квартиру за один день

Экономика 10.04.2019 10:35 Реклама
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10.04.2019 10:35


Купить квартиру в новостройке сейчас  перспективно, выгодно и, конечно, — это новый уровень комфорта и жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы весеннего фестиваля недвижимости «Метрбум 2019», убедиться в этом можно уже в ближайшую субботу, 13 апреля.  
В Ворошиловском торговом центре только 1 день компании «Пересвет-Юг», «Ваш выбор», «ТМ-Строй», «Долина», «Крео», «Гала-парк» и главный участник «Сбербанк» представят свои лучшие проекты и новостройки.
За один день можно выбрать квартиру — от знакомства с объектами до заключения договора, а также получить бесплатные консультации и ответы на все вопросы по приобретению жилья без посредников.
Важно, что все компании-участники «Метрбум 2019» аккредитованы и проверены ПАО «Сбербанк».
Приходите 13 апреля в Ворошиловский торговый центр на «Метрбум 2019» и выбирайте новостройку своего будущего. Сделайте шаг к квартире своей мечты! Посещение бесплатно.
 
ПАО «Сбербанк», Генеральная лицензия банка №1481 от 11.08.2015г.

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