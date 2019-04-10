Политика

Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин не в курсе об исключении его из ЛДПР

Политика 10.04.2019 10:16
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10.04.2019 10:16





Депутату Волгоградской областной думы Юрию Чекалину неизвестно об исключении его из рядов ЛДПР. Так парламентарий прокомментировал ИА «Высота 102» официальное сообщение реготделения политической силы о лишении его партийного билета. Соответствующее решение, как отмечено в пресс-релизе регионального совета ЛДПР, принял Высший совет партии.  
По словам Чекалина, эта информация может быть преувеличенной и являться на самом деле намерением реготделения. «Сейчас я буду созваниваться с коллегами из Москвы и уточнять», - коротко пояснил  народный избранник. Он заметил, что в партии состоит 15 лет и все эти годы был ей верен в отличие от нынешнего руководителя областного представительства политической силы Сергея Попова. Заседания регионального отделения партии Чекалин,  по его словам, принципиально игнорирует, считая господина Попова случайным человеком в либерал-демократическом движении. 
В реготделении партии уверяют, что решение об исключении Чекалина из партии принято после его публичного выступления на последнем заседании облдумы, которое состоялось в минувший понедельник. Законодатель в ответ на реплику коллеги о деструктивном поведении оппозиции, заявил, что ЛДПР практически всегда поддерживает стратегические направления «Единой России». «По крайней мере, в нашей области это всегда однозначно», - отметил выступающий. «Такие необдуманные высказывания депутата являются оскорблением для партии и напрямую сказываются на ее имидже», - цитирует пресс-служба реготделения партии депутата Госдумы, куратора ЛДПР по Волгоградской области Игоря Торощина. 
От своих лестных слов в адрес «Единой России» Чекалин не отказался, отметив, что его могли не так понять. «Владимир Жириновский также неоднократно заявлял, что одобряет курс президента России. Наша фракция в Госдуме тоже нередко поддерживает инициативы партии власти. Разве это не так? Я не говорил, что во всем и полностью солидарен с "ЕР". Таких слов я не произносил», - объяснился народный избранник.

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