В Волгограде взятка сотруднику ФСБ стоила директору фирмы 14 миллионов рублей

Расследования 10.04.2019 10:08
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10.04.2019 10:08
Волгоградский облсуд оставил в силе приговор руководителю фирмы «Экостандарт», которая занималась транспортировкой отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда. Судом первой инстанции установлено, что 29-летний Антон Лысенко предложил оперуполномоченному службы экономической безопасности УФСБ России по Волгоградской области взятку в размере 200 000 рублей за прекращение проверки соблюдения требований природоохранного законодательства при обращении с отходами производства в отношении подконтрольной ему фирмы – «Экостандарт». Также коммерсант хотел, чтобы результаты данной проверки не направлялись в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Речь шла о допущенных фирмой нарушениях при транспортировке отходов 2 класса опасности.
24 августа 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Антон Лысенко был задержан сотрудниками правоохранительных органов после передачи денежных средств.
Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного управления СК России по Волгоградской области. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
По приговору Центрального районного суда Волгограда руководитель фирмы был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в крупном размере). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки – 14 000 000 рублей. Приговор осужденному смягчить не удалось.
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