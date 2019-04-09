ГК «АГАТ»: более 20 лет успешной работы в Волгоградской области





Группа Компаний «АГАТ» (создана в 1991 году) — яркий пример успешной, прогрессивной организации, которая на протяжении нескольких десятилетий показывает высокий уровень экономических показателей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на сегодняшний день в автохолдинг входит 35 дилерских центров в двенадцати городах России.

Компания работает по собственным высоким стандартам обслуживания. Основной принцип работы – клиентоориентированность.









«В стратегии любой организации в первую очередь должна стоять цель: максимально удовлетворить запрос клиента. Соблюдая это правило, компания имеет все шансы сохранить отношения с клиентом и перевести его в статус постоянного покупателя. Именно такое отношение к работе способствует достижению высоких экономических показателей», — считают сотрудники фирмы.









«АГАТ» представляет практически весь модельный ряд легковых и коммерческих автомобилей: LEXUS, MERCEDES-BENZ, TOYOTA, HYUNDAI, SKODA, LADA, ГАЗ, УАЗ, YAMAHA. В ноябре прошлого года компания «АГАТ» открыла первый дилерский центр KIA в Волгограде. На сегодняшний день на территории Волгоградской области функционируют 13 дилерских центров; 1 Кузовной центр; Площадки по продаже автомобилей с пробегом и коммерческой техники. Группа Компанийпредставляет практически весь модельный ряд легковых и коммерческих автомобилей: LEXUS, MERCEDES-BENZ, TOYOTA, HYUNDAI, SKODA, LADA, ГАЗ, УАЗ, YAMAHA. В ноябре прошлого года компания «АГАТ» открыла первый дилерский центр KIA в Волгограде.









«Расширение компании, открытие новых дилерских центров способствует увеличению предлагаемых вакансий, позволяет вести активную кадровую политику», — уверены в компании. Количество рабочих мест в Волгоградской области ежегодно увеличивается и достигло уже 1000 человек. Всего в ГК «АГАТ» работает 5000 сотрудников.

Успешное ведение деятельности группой компаний «Агат» на территории Волгоградской области за последние 5 лет обеспечило значительные поступления налогов в консолидированный бюджет региона — более 700 млн рублей.



