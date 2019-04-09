«Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет

Экономика 09.04.2019 16:41
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09.04.2019 16:41
«Ростелеком» одним из первых принял участие в пилотном проекте по переходу на «единый» лицевой счет при выполнении государственных контрактов с казначейским сопровождением. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, переход на «единый» лицевой счет поможет юридическим лицам, получающим средства из бюджетной системы Российской Федерации, отказаться от открытия множества лицевых счетов под каждый контракт и позволит взаимодействовать с участниками казначейского сопровождения на качественно новом уровне. Как ожидается, это положительно повлияет на скорость и удобство проведения платежей, осуществление консолидированных закупок, а также снизит бумажный документооборот с органами Федерального казначейства.
По словам начальника Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства Виктории Карпенко, «в ближайшее время по всем госконтрактам будут работать в единой базе данных всего семь специализированных органов Федерального казначейства (территориальные УФК), чтобы не возникало разночтений нормативно-правовой базы. Будет открыт круглосуточный контакт-центр для поддержки клиентов — юридических лиц. А на новой информационной платформе созданы личные кабинеты, через которые исполнители станут работать с территориальными УФК».
«Наш совместный проект призван минимизировать риски масштабирования «единого»лицевого счета на все вновь заключаемые «Ростелекомом» государственные контракты и позволит по мере накопления опыта заметно повысить эффективность взаимодействия между сторонами», — рассказал старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.
Первым шагом реализации проекта стало подписание с Федеральным казначейством совместного протокола, определяющего общие правила взаимодействия в рамках перехода на «единый» лицевой счёт.
Проект перехода на «единый» лицевой счет осуществляется в модуле подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет», которая предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности в сфере управления государственными и муниципальными финансами.
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