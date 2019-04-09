



Руководителю управляющей компании в Волжском Роману Потапенко не удалось добиться изменения приговора о хищении денежных средств на сумму свыше 1 796 000 рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция оставила приговор Волжского городского суда без изменений - 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 550 000 рублей.

Судом первой инстанции установлено, что с июля 2015 года по апрель 2016-го 40-летний Роман Потапенко, являясь учредителем и директором коммерческой организации ООО "УК Зодчий", совершил хищение денежных средств в сумме 759 120 рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов для оплаты коммунальных услуг в адрес поставщиков водно-энергетических ресурсов МУП "Водоканал" и ПАО "Волгоградэнергосбыт".

Кроме того, с февраля 2016 года по октябрь 2017 года Потапенко, действуя от имени подконтрольных ему ООО "Зодчий" и ООО "ВЖК", под видом осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержания и обслуживания жилья в Волжском, совершил хищение денежных средств в сумме 1 037 287 рублей, полученных от жильцов многоквартирного дома № 38 по ул. Пушкина г. Волжского в качестве оплаты коммунальных услуг.

Волжский городской суд признал его виновным по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ.



