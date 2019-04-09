



Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова озадачили низкие темпы строительства детского сада в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня глава региона побывал на стройке, которая входит в нацпроект «Демография». Однако активных работ и самое главное – более-менее осязаемого результата – губернатор не увидел. Так, в рамках нулевого цикла уже должны были быть вбиты около 300 свай, в реальности же можно было узреть только одну. При этом на площадке отсутствовали даже очертания котлована. «Вы уверяли, что все идет по плану, - повысил голос губернатор, обращаясь к окружавшим его чиновникам и представителям подрядчика. – Я вижу, что сроки уже нарушены». Андрей Бочаров заявил, что не потерпит безответственности и бесконтрольности со стороны своих подчиненных, которые должны «дневать и ночевать» на объектах, входящих в национальные проекты. «Если кто-то думает, что времени на раскачку еще много, то это ошибка. Лучше сейчас осознать и перестроиться. В противном случае, на ваши места найдутся другие», - не стал скрывать своих эмоций губернатор.

Напомним, месяц назад был подписан контракт на строительство детского сада в Камышине на 140 мест, в том числе с ясельными группами. Объект является составляющей нацпроекта «Демография», стройка должна быть завершена к концу 2019 года.



