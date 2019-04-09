Расследования

В Волгограде хозяйка павильонов идет под суд за взятку "покровителю" в МВД

Расследования 09.04.2019 13:47
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09.04.2019 13:47


Бизнеследи из Волгограда пыталась вернуть себе партию подозрительного алкоголя, а стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки в крупном размере. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в ходе расследования женщина-бизнесмен полностью признала свою вину. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
По данным следствия, в конце декабря прошлого года в двух павильонах в Тракторозаводском районе были выявлены случаи продажи алкоголя без соответствующих лицензий. После проверки подозрительный товар изъяли. Тогда 64-летняя владелица павильонов, опасаясь ответственности, попыталась найти “покровителя” в МВД. За незаконную помощь с возвратом конфискованного и ограждения бизнеса от проверок она обещала заплатить 200 тысяч рублей.  
В конце января этого года знакомый подозреваемой через посредника вышел на начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД. Мужчина передал “бизнеспредложение”. О случившемся полицейский сообщил начальству. Злоумышленников решили брать “на живца”. На следующий день передача взятки уже походила под контролем оперативников из службы собственной безопасности МВД. 

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