



Только за последнюю неделю со склона поймы реки Царица, где с осени прошлого года идет благоустройство, исчезли 77 саженцев, сообщает ИА «Высота 102». Среди украденных горожанами растений крупномерные сосны, можжевельник, туя, а также хризантемы.

В администрации Волгограда отмечают, что случаи хищений саженцев ранее отмечались в сквере Пушкина. По ночам с недавно озелененной территории пропадали высаженные буквально накануне кусты многолетних цветов. Кроме того, еще до открытия обновленного сквера неизвестными лицами были сломаны несколько роторных оросителей системы автоматического орошения.





Проблема вандализма по отношению к общегородскому имуществу в Волгограде носит системный характер. Горожане регулярно разоряют недавно благоустроенные территории и общественные пространства. Проблема касается абсолютно всех районов.

Так, в феврале в Тракторозаводском районе трое молодых людей выломали историческую кованую ограду Дворца культуры и техники , были украдены прутья и эмблема с изображением трактора.

Парк Гагарина в Краснооктябрьском районе каждую осень и весну терпит набеги любителей роз - кусты воруют регулярно. Кроме того, однажды зимой отсюда унесли входную калитку.

В этом году из парка Юбилейный Красноармейского района были украдены несколько лавочек, а также светодиодные лампочки с уличных фонарей - для этого были разбиты плафоны.

Постоянным объектом вандализма является и сквер у Казанского собора в Ворошиловском районе - жители с неизменным упорством воруют распылители системы автоматического полива.





Список всего, что сломано и украдено жителями Волгограда является довольно внушительным. Главное, что несмотря на усилия власти и правоохранительных органов, менталитет некоторых волгоградцев не меняется - люди продолжают наносить ущерб родному городу.







