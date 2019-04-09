Общество 09.04.2019 13:23
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09.04.2019 13:23
Заплатить за поездку по тротуару в центре Волгограда придется автолюбителю из Дзержинского района. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские выявили нарушителя правил дорожного движения в ходе проверки размещенного в соцсетях видео, на котором иномарка заезжает в сквер у памятника-парохода “Гаситель”. Инспекторам ДПС водитель рассказал, что просто хотел показать парк своей девушке. Сейчас в отношении 33-летнего мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП “Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения”. За это предусмотрен штраф в размере 2 тысячи рублей.
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