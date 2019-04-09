



Более 30 процентов потребителей электрической энергии, клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», перешли на электронный документооборот. Такими образом, преимущества безбумажного оформления расчетов и оперативного обмена информацией в рамках договора энергоснабжения оценили более 5 тысяч юридических лиц региона, сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании.

Среди предприятий и организаций областного и муниципального подчинения доля оцифровавших свои взаимоотношения со сбытом в целом гораздо больше: 72 процентов муниципальных и 80 % областных «бюджетников». Это позволяет существенно экономить на офисных расходах, трудозатратах, более оперативно и безошибочно проводить конкурсные процедуры, по сути, автоматизировать отчетность, высвободив персонал для выполнения более важных и насущных задач.

«На наш взгляд, цифровизации способствует наличие в структуре исполнительной власти региона единого подхода и постоянное развитие соответствующей инфраструктуры, — сообщили в компании. — Наиболее очевидны прорывы в сфере энергетики и ЖКХ. В настоящее время совместно с Комитетом ЖКХ и ТЭК и муниципальными властями мы стараемся распространить передовой опыт в районах области вплоть до уровня сельских поселений. Проводится целая серия установочных совещаний, в повестке которых в том числе и организация электронного документооборота (ЭДО), получение от этой категории потребителей обратной связи. В свою очередь, ближайшей задачей компании остается совершенствование удаленных сервисов, упрощающих электронное взаимодействие с клиентами».

Напомним, согласно законодательству РФ, электронные документы равносильны бумажным при наличии квалифицированной цифровой подписи.Клиенты энергокомпании могут применять подпись на льготных условиях благодаря тесному сотрудничеству с операторами федеральных систем электронного документа. Взаимодействие посредством ЭДО построено таким образом, что инициатором отправки счетов-фактур, актов приема-передачи, срочных донесений является ПАО «Волгоградэнергосбыт», а потребители электрической энергии не несут никаких затрат.