Экономика
Московский Индустриальный банк предлагает полный спектр банковских услуг для клиентов с любым объемом бизнеса.

Размещение высокодоходных депозитов в ПАО «МИнБанк» стало ещё доступнее

Экономика 09.04.2019 11:20 Реклама
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09.04.2019 11:20


ПАО «МИнБанк» предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям, располагающим свободными денежными средствами, широкий выбор депозитов, как классических без совершения приходных, расходных операций, так и депозитов с правом пополнения и снятия денежных средств.
Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники банка, наибольшей популярностью среди клиентов пользуются Депозиты-Оnline, так как они обладают целым рядом преимуществ.
Выгода
Ставки по Депозитам-Оnline одни из самых высоких на рынке.
Удобство
Клиенту достаточно посетить отделение банка один раз для подписания Соглашения о размещении денежных средств, и получить бесплатный доступ в личный кабинет Интернет-банка. Открывать расчетный счет для оформления депозитов совсем не обязательно.
Простота и максимальный комфорт
В рамках одного Соглашения можно размещать неограниченное количество депозитов на различные суммы и сроки. Для этого лишь  нужно направить заявление через Интернет-банк.
«Размещение депозитов – это отличный способ гарантированно сохранить и приумножить денежные средства», – отмечают в банке.

Подробнее об условиях – на сайте www.minbank.ru

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