В центре Волгограда десятилетний школьник попал под колёса авто

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Происшествия 08.04.2019 20:39
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08.04.2019 20:39
Ребёнок пострадал сегодня вечером в ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около шести часов вечера возле ЦПКиО легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника. Пострадавший ребенок доставлен в больницу скорой медицинской помощи №7. Известно, что у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга. Информагентство выясняет подробности дорожного происшествия.
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