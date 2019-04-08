Аудиторы проверили, как тратили деньги Москвы на набережную в Волгограде





Работы по благоустройству Центральной набережной в Волгограде должны были закончить до 21 декабря прошлого года. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно из результатов проверки деятельности комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которую провела КСП Волгоградской области. Такой срок был обозначен в заключенном в феврале 2018 года соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Москвы для проведения работ по благоустройству набережной, по которому администрация Волгограда получила полмиллиарда рублей.

Однако, говорится в отчете аудиторов, в ходе проведения работ обнаружены повреждения конструкций и разрушение центральной лестницы, ротонды, подпорных стен, работы по устранению которых не предусмотрены проектной документацией, что повлекло за собой необходимость ее корректировки. В результате стоимость работ увеличилась на 42,7 миллиона рублей, или более чем на 8%. Удорожание по объекту «Центральная лестница» составило почти 25 миллионов рублей, по объекту «Ротонда» - на 9,7 миллиона рублей, парк на верхней террасе стал дороже на 7,8 миллиона рублей. В связи с этим пришлось уменьшить стоимость работ по ремонту подпорных стен верхней террасы набережной на 18,7 миллиона рублей. Кроме того, были исключены работы по ремонту малых архитектурных форм на сумму 23,9 миллиона рублей рублей. По информации администрации Волгограда, данные работы будут проведены в 2019 году за счет местного бюджета.

К слову, дополнительным соглашением с Правительством Москвы срок завершения работ был продлен до 1 сентября 2019 года. Впрочем, в администрации Волгограда готовы закончить обновление Центральной набережной до 1 августа 2019 года.



