Общество 08.04.2019 16:51
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08.04.2019 16:51
Вмешательство сотрудников прокуратуры потребовалось, чтобы погасить зарплатный долг перед 178 рабочими в Волжском. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на предприятии, занимающимся изготовлением металлоконструкций, неполностью выплачивали зарплату. В итоге образовался долг в 3 миллиона рублей. После проведенной проверки руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений. Было инициировано и привлечение руководителя предприятия к административной ответственности по статье “Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы”. Сейчас этот материал находится на рассмотрении. Долг перед сотрудниками после вмешательства надзорного ведомства полностью погашен.
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