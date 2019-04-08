Происшествия

В Волгоградской области задержали тепловоз и грузовик с телефонами для «сидельцев»

Происшествия 08.04.2019 16:45
2800 2
08.04.2019 16:45


Более четырех десятков запрещенных предметов пытались ввезти на тепловозе и "КамАЗе" в исправительные учреждения Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСИН России по региону, случаи ввоза "запрещенки" осужденным выявлены сотрудниками ИК-12 и ИК-19. Так, 13 мобильников и три сим-карты были обнаружены в колесной паре тепловоза на контрольно-пропускном пункте в колонии №12.
Еще 20 сотовых телефонов, 6 зарядных устройств, 1 сим-карту и 7 USB-шнуров нашли в кабине "КамАЗа" под приборной панелью сотрудники ИК-19. Грузовик также проходил проверку на пропускном пункте исправительного учреждения.
По всем фактам проводятся проверки.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24435 0
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25689 32
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
15542 11
Происшествия
08.04.2019 15:08
Происшествия 08.04.2019 15:08
11940 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 13:09
Происшествия 08.04.2019 13:09
14241 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 12:01
Происшествия 08.04.2019 12:01
1108 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.04.2019 11:47
Происшествия 08.04.2019 11:47
9568 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 21:22
Происшествия 07.04.2019 21:22
3936 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 10:35
Происшествия 07.04.2019 10:35
3353 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.04.2019 10:22
Происшествия 07.04.2019 10:22
705 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 23:24
Происшествия 06.04.2019 23:24
3062 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 19:34
Происшествия 06.04.2019 19:34
1310 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 12:19
Происшествия 06.04.2019 12:19
765 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.04.2019 09:35
Происшествия 06.04.2019 09:35
1569 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 22:17
Происшествия 05.04.2019 22:17
2979 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 16:11
Происшествия 05.04.2019 16:11
3218 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 11:56
Происшествия 05.04.2019 11:56
5325 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 10:54
Происшествия 05.04.2019 10:54
3944 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:32
В Волгограде в скандальной стройке на тротуаре обвинили бизнесменаСмотреть фотографии
17:24
В Волжском за мошенничество будут судить главу турфирмыСмотреть фотографии
17:20
Аудиторы проверили, как тратили деньги Москвы на набережную в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
Банк «Возрождение» запустил вклад «Двойная выгода»Смотреть фотографии
16:51
В Волжском выплаты зарплаты двум сотням работников добивались прокурорыСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области задержали тепловоз и грузовик с телефонами для «сидельцев»Смотреть фотографии
15:49
В Советском районе Волгограда выпали странные осадкиСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейскихСмотреть фотографии
15:02
ФК “Ротор” продлил билетный дисконт на “Волгоград Арену”Смотреть фотографии
14:50
Приставы оплатят жительнице Волгоградской области путевку в ОАЭСмотреть фотографии
14:34
После гибели двоих охотников за металлом в Волгограде возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуараСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут» Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
В Волжском произошел конфликт со стрельбойСмотреть фотографии
12:58
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерствеСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области ищут подозреваемого в убийстве и дезертирствеСмотреть фотографии
12:08
Волгоградец получил два года колонии после ужина в ресторанеСмотреть фотографии
12:01
Студентка из Индии “увела” из магазина в Волгограде кеды и джинсыСмотреть фотографии
11:47
Житель Волгоградской области собирался кормить марихуаной кроликов (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:37
Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчикамиСмотреть фотографии
11:13
Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр РожновСмотреть фотографии
11:11
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться Смотреть фотографии
10:53
Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кориСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде будут судить разорившего свой завод директораСмотреть фотографии
08:35
Волгоградская область стала еще более опасной по бешенствуСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде столкнулись «ГАЗель» и легковушка - в числе пострадавших подростокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области мусорный бизнес отказывается выходить из сумрака Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Житель Волжского переобулся в гипермаркете и угодил в тюрьмуСмотреть фотографии
15:53
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0Смотреть фотографии
13:27
Устроила «разборки»: под Волгоградом женщину оштрафовали за нанесение побоев чужому ребёнкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 