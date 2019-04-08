В Волгоградской области задержали тепловоз и грузовик с телефонами для «сидельцев»





Более четырех десятков запрещенных предметов пытались ввезти на тепловозе и "КамАЗе" в исправительные учреждения Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСИН России по региону, случаи ввоза "запрещенки" осужденным выявлены сотрудниками ИК-12 и ИК-19. Так, 13 мобильников и три сим-карты были обнаружены в колесной паре тепловоза на контрольно-пропускном пункте в колонии №12.

Еще 20 сотовых телефонов, 6 зарядных устройств, 1 сим-карту и 7 USB-шнуров нашли в кабине "КамАЗа" под приборной панелью сотрудники ИК-19. Грузовик также проходил проверку на пропускном пункте исправительного учреждения.

По всем фактам проводятся проверки.



