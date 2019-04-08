В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских

Происшествия 08.04.2019 15:08
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08.04.2019 15:08
Конфликт с применением насилия в отношении сотрудников полиции произошел минувшей ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, экипаж ДПС остановил “ГАЗель Луидор”, за рулем которой находился 29-летний мужчина. Как выяснилось позднее, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. У водителя были явные признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.
Когда полицейские составляли административный материал, нарушитель и двое его спутников - 28-летняя женщина и 29-летний мужчина - стали бить стражей порядка. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся троицу, один из инспекторов дважды выстрелил в воздух из табельного оружия. В этот момент на место прибыл еще один экипаж ДПС, нарушителей удалось угомонить и доставить в отдел полиции.
Один из сотрудников полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован. Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статьям “Применение насилия в отношении представителя власти” и “Оскорбление представителя власти”.
Проверка показала, что оружие было применено полицейским на законном основании. Пострадавший полицейский госпитализирован.
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