После гибели двоих охотников за металлом в Волгограде возбудили уголовное дело





Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих мужчин, охотившихся за металлоломом в Краснооктябрьском районе. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя су СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, 35-летнего волгоградца подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Напомним, трагедия произошла 1 апреля недалеко от дома №8 по Волжскому проспекту. Мужчина нанял технику для извлечения металлической конструкции из земли. Экскаватор снял слой почвы и в траншею спустились нанятые работники. С помощью ручных инструментов они стали извлекать трубу. Тогда произошел обвал грунта. Мужчины погибли на месте.