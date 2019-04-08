После гибели двоих охотников за металлом в Волгограде возбудили уголовное дело

Расследования 08.04.2019 14:34
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08.04.2019 14:34
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих мужчин, охотившихся за металлоломом в Краснооктябрьском районе. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя су СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, 35-летнего волгоградца подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Напомним, трагедия произошла 1 апреля недалеко от дома №8 по Волжскому проспекту. Мужчина нанял технику для извлечения металлической конструкции из земли. Экскаватор снял слой почвы и в траншею спустились нанятые работники. С помощью ручных инструментов они стали извлекать трубу. Тогда произошел обвал грунта. Мужчины погибли на месте.
По данным следствия, организатор работ в декабре прошлого года арендовал у коммерческой организации экскаватор. В том договоре было прописано, что он обязан согласовать с компетентными органами место проведения работ, а при их проведении обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. Также он должен был проинструктировать рабочих о соблюдении ими техники безопасности. А этого сделано не было. На первом же допросе волгоградец признал свою вину.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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