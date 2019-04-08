Расследования

После гибели двоих охотников за металлом в Волгограде возбудили уголовное дело

Расследования 08.04.2019 14:34
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08.04.2019 14:34


Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих мужчин, охотившихся за металлоломом в Краснооктябрьском районе.  Как сообщила сегодня  ИА “Высота 102”   старший помощник руководителя су СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, 35-летнего волгоградца подозревают в нарушении правил безопасности при ведении  работ, повлекших  по неосторожности смерть двух лиц.  Напомним, трагедия произошла 1 апреля  недалеко от дома №8 по Волжскому проспекту. Мужчина нанял технику для извлечения металлической конструкции из земли. Экскаватор снял слой почвы  и в траншею спустились нанятые  работники. С помощью ручных инструментов они стали извлекать трубу. Тогда произошел обвал грунта. Мужчины погибли на месте.
По данным следствия, организатор работ  в декабре прошлого года  арендовал у коммерческой организации экскаватор. В том  договоре было прописано, что он обязан согласовать с компетентными органами место проведения работ, а при их проведении обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. Также  он должен был проинструктировать рабочих о соблюдении ими техники безопасности. А этого сделано не было. На первом же допросе волгоградец признал свою вину.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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