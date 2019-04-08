Приставы оплатят жительнице Волгоградской области путевку в ОАЭ





Почти 138 тысяч рублей ущерба за испорченный отпуск на Аравийском полуострове должны выплатить приставы жительнице Волгоградской области. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области.

По материалам дела, женщину, которая является индивидуальным предпринимателем, задержали в аэропорту Домодедово в марте 2018 года в связи с вынесенным постановлением о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Жительница Волгоградской области, которая купила путевку в ОАЭ, обжаловала постановление и дело выиграла. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал вынесенное судебным приставом Камышинского районного отдела судебных приставов УФССП по Волгоградской области постановление недействительным и подлежащим отмене. Заявитель доказала, что пристав-исполнитель не проинформировал ее в установленный законом срок о возбуждении исполнительного производства, следовательно, были нарушены ее права на погашение задолженности добровольно.

Решение о компенсации ущерба за путевку и билеты в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



