В Волжском произошла драка со стрельбой

Конфликт с применением травматического оружия произошел в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в полицию обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что около двух часов ночи возле одного из кафе на ул. 40 Лет Победы в него выстрелили из оружия. После этого ему пришлось обратиться за медпомощью в больницу.

Полицейские выяснили, что произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Один из них - 27-летний парень - не менее шести раз выстрелил из травматического пистолета “Гроза” в своего оппонента.

По данному факту проводится проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Хулиганство”.

Правоохранители изъяли у стрелка травматический пистолет, который был оформлен на него на законном основании. Составлен административный материал за стрельбу в не отведенных для этого местах. Мужчине грозит штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей и конфискация оружия и патронов к нему, возможно, его лишат права на приобретение и хранение или ношение оружия на срок от полутора до трех лет. Известно также, что волжанин уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.