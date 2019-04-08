Происшествия

В Волжском произошла драка со стрельбой

Происшествия 08.04.2019 13:09
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08.04.2019 13:09


Конфликт с применением  травматического оружия произошел в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне   в полицию обратился 37-летний мужчина.  Он рассказал, что около двух часов  ночи возле одного из кафе на ул. 40 Лет Победы в него выстрелили из оружия. После этого ему пришлось обратиться за медпомощью в больницу.
Полицейские выяснили, что произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Один из них - 27-летний парень -  не менее шести раз  выстрелил из травматического пистолета “Гроза” в своего оппонента.  
 По данному факту проводится проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела  по статье “Хулиганство”.
 Правоохранители изъяли  у  стрелка травматический пистолет, который  был оформлен на него на законном основании. Составлен административный материал за стрельбу в не отведенных для этого местах. Мужчине грозит  штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей и конфискация оружия и патронов к нему, возможно, его лишат права на приобретение и хранение или  ношение оружия на срок от полутора до трех лет.   Известно также, что волжанин уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

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