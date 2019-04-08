Волгоградец получил два года колонии после ужина в ресторане





К 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима приговорил Краснооктябрьский районный суд Азамата Темралиева, признанного виновным в покушении на сбыт фальшивых купюр. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, суд установил, что в июле прошлого года 27-летний волгоградец купил в интернете несколько поддельных пятитысячных купюр. Одной из них он расплатился в ресторане. А сбыть другую у него не получилось - в другом ресторане официанты оказались более внимательными и сразу обнаружили подделку. Свою вину мужчина полностью признал.

Расследование уголовного дела занимались сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Приговор в силу еще не вступил.