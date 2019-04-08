Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр Рожнов

Общество 08.04.2019 11:13
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08.04.2019 11:13
Еженедельное аппаратное совещание в администрации Волжского началось с минуты молчания. Присутствующие почтили память первостроителя Александра Рожнова, который ушел из жизни на 82-м году. Глава города Игорь Воронин выразил соболезнования родным и близким Александра Георгиевича.
30 марта Александру Рожнову исполнился 81 год, а 7 апреля его не стало.
«Это невосполнимая потеря для родных, близких и всех волжан. Александр Георгиевич вел большую общественную работу, долгое время возглавлял Общественную палату Волжского, был заместителем председателя Клуба первостроителей. За высокие показатели в общественной работе, ответственность и профессионализм был удостоен высших городских наград – почетного знака «Герб города Волжского» и звания "Почетный гражданин города Волжского". Для меня Александр Георгиевич – дорогой и близкий человек. Он был соратником, единомышленником, активным гражданином. С него мы брали пример, многих именно он вывел на жизненный путь», – сказал Игорь Воронин.
Свою трудовую жизнь Александр Рожнов связал с энергетикой. Начинал работать автослесарем, водителем в «Волгоградгидрострое». С 1960 по 1966 годы работал в автоуправлении «Волгоградгидростроя» и учился на вечернем отделении института. В 1980 году участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию Волжской ТЭЦ-2, с 1989 года стал директором Волжской ТЭЦ-2 и руководил работой энергетиков на протяжении 15 лет. Заслуги Александра Рожнова в области энергетики отмечены отраслевыми званиями: Почетный и Заслуженный энергетик Минтопэнерго, Заслуженный энергетик РАО «ЕЭС России».
Администрация Волжского выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича.
Соболезнования по поводу ухода из жизни Александа Рожнова высказал генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" Михаил Зимин: «Коллектив глубоко скорбит по поводу кончины. Мы потеряли истинного друга, опытного наставника, единомышленника. Он был настоящим Учителем для тех, кто сегодня работает в энергетической отрасли Волжского и региона. Коллеги и подчиненные будут помнить его как руководителя, который никогда не боялся ответственности за сложные решения. Все, что им было сделано за годы работы на Волжской ТЭЦ-2, трудно уложить всего лишь в одну человеческую жизнь. Для нашего предприятия, для всего города он — символ времени. Александр Георгиевич достойно служил своей стране и народу».
Фото предоставлены пресс-службами администрации Волжского и ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"
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