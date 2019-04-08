Общество

Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр Рожнов

Общество 08.04.2019 11:13
992 1
08.04.2019 11:13


Еженедельное аппаратное совещание в администрации Волжского началось с минуты молчания. Присутствующие почтили память первостроителя Александра Рожнова, который ушел из жизни на 82-м году. Глава города Игорь Воронин выразил соболезнования родным и близким Александра Георгиевича.
30 марта Александру Рожнову исполнился 81 год, а 7 апреля его не стало.
«Это невосполнимая потеря для родных, близких и всех волжан. Александр Георгиевич вел большую общественную работу, долгое время возглавлял Общественную палату Волжского, был заместителем председателя Клуба первостроителей. За высокие показатели в общественной работе, ответственность и профессионализм был удостоен высших городских наград – почетного знака «Герб города Волжского» и звания "Почетный гражданин города Волжского". Для меня Александр Георгиевич – дорогой и близкий человек. Он был соратником, единомышленником, активным гражданином. С него мы брали пример, многих именно он вывел  на жизненный путь», – сказал Игорь Воронин.
Свою трудовую жизнь Александр Рожнов связал с энергетикой. Начинал работать автослесарем, водителем в «Волгоградгидрострое». С 1960 по 1966 годы работал в автоуправлении «Волгоградгидростроя» и учился на вечернем отделении института. В 1980 году участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию Волжской ТЭЦ-2, с 1989 года стал директором Волжской ТЭЦ-2 и руководил работой энергетиков на протяжении 15 лет. Заслуги Александра Рожнова в области энергетики отмечены отраслевыми званиями: Почетный и Заслуженный энергетик Минтопэнерго, Заслуженный энергетик РАО «ЕЭС России».
Администрация Волжского выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича.

Соболезнования по поводу ухода из жизни Александа Рожнова высказал генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" Михаил Зимин: «Коллектив глубоко скорбит  по поводу кончины. Мы потеряли истинного друга, опытного наставника,  единомышленника. Он был настоящим Учителем для тех, кто сегодня работает в энергетической отрасли Волжского и региона. Коллеги и подчиненные будут помнить его как руководителя, который никогда не боялся   ответственности за сложные решения. Все, что им было сделано за годы работы  на Волжской ТЭЦ-2, трудно уложить всего лишь в одну человеческую жизнь. Для нашего предприятия, для  всего города  он   — символ времени.  Александр  Георгиевич достойно служил своей стране и народу».
Фото предоставлены пресс-службами администрации Волжского и ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
58021 0
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
42940 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
38998 0
Общество
08.04.2019 14:04
Общество 08.04.2019 14:04
71 2 Обсудить

0
Далее
Общество
08.04.2019 11:37
Общество 08.04.2019 11:37
6260 19 Обсудить

0
Далее
Общество
08.04.2019 08:35
Общество 08.04.2019 08:35
1188 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.04.2019 13:27
Общество 07.04.2019 13:27
2664 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.04.2019 11:13
Общество 07.04.2019 11:13
1886 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.04.2019 10:03
Общество 07.04.2019 10:03
20164 27 Обсудить

0
Далее
Общество
07.04.2019 07:22
Общество 07.04.2019 07:22
22868 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 21:43
Общество 06.04.2019 21:43
28580 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 21:07
Общество 06.04.2019 21:07
58021 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 16:59
Общество 06.04.2019 16:59
4666 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 12:45
Общество 06.04.2019 12:45
9660 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 11:36
Общество 06.04.2019 11:36
1518 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 10:49
Общество 06.04.2019 10:49
1128 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.04.2019 09:59
Общество 06.04.2019 09:59
5034 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.04.2019 21:20
Общество 05.04.2019 21:20
5450 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:04
В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуараСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
В Волжском произошла драка со стрельбойСмотреть фотографии
12:58
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерствеСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области ищут подозреваемого в убийстве и дезертирствеСмотреть фотографии
12:08
Волгоградец получил два года колонии после ужина в ресторанеСмотреть фотографии
12:01
Студентка из Индии “увела” из магазина в Волгограде кеды и джинсыСмотреть фотографии
11:47
Житель Волгоградской области собирался кормить марихуаной кроликов (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:37
Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчикамиСмотреть фотографии
11:13
Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр РожновСмотреть фотографии
11:11
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться Смотреть фотографии
10:53
Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кориСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде будут судить разорившего свой завод директораСмотреть фотографии
08:35
Волгоградская область стала еще более опасной по бешенствуСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде столкнулись «ГАЗель» и легковушка - в числе пострадавших подростокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области мусорный бизнес отказывается выходить из сумрака Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Житель Волжского переобулся в гипермаркете и угодил в тюрьмуСмотреть фотографии
15:53
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0Смотреть фотографии
13:27
Устроила «разборки»: под Волгоградом женщину оштрафовали за нанесение побоев чужому ребёнкуСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцевСмотреть фотографии
10:35
На севере Волгограда ночью сгорели четыре автомобиляСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области столкнулись две иномарки: пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофуСмотреть фотографии
07:22
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператораСмотреть фотографии
05:33
Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»Смотреть фотографии
23:24
Двое детей и женщина попали в больницу после ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозеСмотреть фотографии
21:07
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбищеСмотреть фотографии
16:59
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через судСмотреть фотографии
15:19
Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в ГосдумеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 