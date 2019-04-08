Здравоохранение

Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кори

Здравоохранение 08.04.2019 10:53
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08.04.2019 10:53


Почти 1200 жителей Волгоградской области, в том числе около 500 родителей несовершеннолетних детей, согласились на прививку от кори после бесед с врачами на прошедшей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, в рамках стартовавшей 1 апреля  кампании, которую специалисты называют  «подчищающая иммунизация против кори», медицинскими организациями проводится активная работа с лицами, отказывающимися от прививок. За первую неделю проведения кампании в государственных учреждениях здравоохранения прививки против кори получили 331 человек, в том числе привито 108 детей,  ранее не привитых против кори. Кроме того, пересматриваются медицинские отводы от прививок против кори, иммунологическими комиссиями сняты медицинские отводы у 657 человек (в том числе у более 280 детей). Всего на территории Волгоградской области планируется обезопасить от опасной инфекции более 4000 жителей. 
Такая активная работа с населением связана со сложившейся неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью в России и Европейском регионе. Специалисты настоятельно рекомендует привиться против кори до наступления периода летних каникул и отпусков.
Фото http://34.rospotrebnadzor.ru/

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