



Три человека, в том числе двое детей, обратились сегодня вечером за медицинской помощью в Чернышковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, 32-летняя женщина, а также две девочки 13 лет и 14 месяцев прибыли в больницу около девяти вечера. У женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, у тринадцатилетней девочки сотрясение головного мозга, а у годовалой малышки закрытую черепно-мозговую травму. Всех их госпитализировали.

Женщина рассказала, что травмы были получены в ДТП, которое произошло около 16:00. По ее словам, на дороге столкнулись грузовик и легковушка.

Обстоятельства происшествия уточняются.



