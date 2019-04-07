Происшествия

Двое детей и женщина попали в больницу после ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Происшествия 06.04.2019 23:24
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06.04.2019 23:24


Три человека, в том числе двое детей, обратились сегодня вечером за медицинской помощью в Чернышковском районе Волгоградской области.  Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, 32-летняя женщина, а также две девочки 13 лет и 14 месяцев прибыли в больницу около девяти вечера. У женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, у тринадцатилетней девочки сотрясение головного мозга, а у годовалой малышки закрытую черепно-мозговую травму. Всех их госпитализировали.
Женщина рассказала, что травмы были получены в ДТП, которое произошло около 16:00. По ее словам, на дороге столкнулись грузовик и легковушка.
Обстоятельства происшествия уточняются.

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