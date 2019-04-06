В Волгограде огонь охватил гектар сухого камыша

Происшествия 06.04.2019 19:34
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06.04.2019 19:34
Крупное возгорание сухой растительности произошло сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102 “ в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании сухого камыша на улице Саратовской поступил на пульт дежурного в 18:30. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №2, огонь охватил около гектара камышовых зарослей. Сейчас пожар локализован, угрозы домам и объектам инфраструктуры, на данный момент, нет.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности в обращении с огнем, особенно с наступлением теплой , сухой погоды.
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