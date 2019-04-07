Общество 07.04.2019 13:27
701 0
07.04.2019 13:27
Виновной в совершении побоев признана жительница Волгоградской области, которая, заступаясь за своего сына, ударила и обругала несовершеннолетнего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Светлоярского районного суда, за совершение административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) женщину оштрафовали на 5000 рублей.
Установлено, что в ноябре 2018 года несовершеннолетний мальчик отобрал у ее сына шапку. Женщина в суде не отрицала, что кричала на обидчика ее ребенка нецензурными словами, но нанесение ударов по рукам и лицу отрицала. Однако свидетели и потерпевший рассказали, как все было на самом деле. Конфликт произошел на территории парка, куда пришел сын женщины после школы, чтобы позаниматься на турнике. К нему подошел мальчик с их школы, сорвал шапку и побежал. Когда он убегал, шапка из кармана выпала. Школьник ее подобрал, а затем начал кричать, что пожалуется маме, которая «с ним разберется». Женщина, действительно, пришла и стала бегать за несовершеннолетним, обзывая его нецензурными словами, но мальчик от нее убежал и спрятался. Уже позже, когда он пришел на школьный стадион, где были его одноклассники, он вновь увидел женщину, которая подошла к нему и устроила «разборки». Она схватила его за руку, стала тянуть, говоря, что отведет к директору школы. Несовершеннолетний сопротивлялся, поэтому она ударила его по рукам, по лицу, трепала за одежду, а затем сняла с него шапку, бросила на землю и начала ее топтать. Мальчик расплакался. Когда эта сцена стала привлекать внимание прохожих, женщина взяла своего сына за руку и ушла.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42866 8
30.03.2019 18:46
38869 0
20.03.2019 14:25
25648 27
В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцев07.04.2019 11:13
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу07.04.2019 10:03
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператора07.04.2019 07:22
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе06.04.2019 21:43
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище06.04.2019 21:07
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через суд06.04.2019 16:59
Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллеза06.04.2019 12:45
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»06.04.2019 11:36
В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваля06.04.2019 10:49
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИК06.04.2019 09:59
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детей05.04.2019 21:20
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храма05.04.2019 15:52
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"05.04.2019 15:48
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителей05.04.2019 14:44
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартиры05.04.2019 14:11
Реклама