



Виновной в совершении побоев признана жительница Волгоградской области, которая, заступаясь за своего сына, ударила и обругала несовершеннолетнего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Светлоярского районного суда, за совершение административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) женщину оштрафовали на 5000 рублей.

Установлено, что в ноябре 2018 года несовершеннолетний мальчик отобрал у ее сына шапку. Женщина в суде не отрицала, что кричала на обидчика ее ребенка нецензурными словами, но нанесение ударов по рукам и лицу отрицала. Однако свидетели и потерпевший рассказали, как все было на самом деле. Конфликт произошел на территории парка, куда пришел сын женщины после школы, чтобы позаниматься на турнике. К нему подошел мальчик с их школы, сорвал шапку и побежал. Когда он убегал, шапка из кармана выпала. Школьник ее подобрал, а затем начал кричать, что пожалуется маме, которая «с ним разберется». Женщина, действительно, пришла и стала бегать за несовершеннолетним, обзывая его нецензурными словами, но мальчик от нее убежал и спрятался. Уже позже, когда он пришел на школьный стадион, где были его одноклассники, он вновь увидел женщину, которая подошла к нему и устроила «разборки». Она схватила его за руку, стала тянуть, говоря, что отведет к директору школы. Несовершеннолетний сопротивлялся, поэтому она ударила его по рукам, по лицу, трепала за одежду, а затем сняла с него шапку, бросила на землю и начала ее топтать. Мальчик расплакался. Когда эта сцена стала привлекать внимание прохожих, женщина взяла своего сына за руку и ушла.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



