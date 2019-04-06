Общество

Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллеза

Общество 06.04.2019 12:45
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06.04.2019 12:45


Коровы, зараженные бруцеллезом, обнаружены в хуторе Пламенка Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет ветеринарии, в целях недопущения распространения инфекции и ликвидации очага бруцеллеза в хуторе введены ограничительные мероприятия. В основном они затрагивают жилой массив на улицах Набережная и Старая. Весь крупный рогатый скот подлежит учету и обследованию. Перемещение коров, выгон их на пастбища или на убой теперь можно только с разрешения специалистов государственной ветеринарной службы района. В период действия ограничительный мероприятий запрещается заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока. Нельзя провозить крупный рогатый скот через этот населенный пункт, так как запрещен всяческий контакт здорового поголовья с зараженными коровами. Больной бруцеллезом крупный рогатый скот должен быть изолирован и отправлен на убой.  
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.

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