Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллеза

Общество 06.04.2019 12:45
6179 0
06.04.2019 12:45
Коровы, зараженные бруцеллезом, обнаружены в хуторе Пламенка Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет ветеринарии, в целях недопущения распространения инфекции и ликвидации очага бруцеллеза в хуторе введены ограничительные мероприятия. В основном они затрагивают жилой массив на улицах Набережная и Старая. Весь крупный рогатый скот подлежит учету и обследованию. Перемещение коров, выгон их на пастбища или на убой теперь можно только с разрешения специалистов государственной ветеринарной службы района. В период действия ограничительный мероприятий запрещается заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока. Нельзя провозить крупный рогатый скот через этот населенный пункт, так как запрещен всяческий контакт здорового поголовья с зараженными коровами. Больной бруцеллезом крупный рогатый скот должен быть изолирован и отправлен на убой.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42711 8
30.03.2019 18:46
38648 0
20.03.2019 14:25
25531 27
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»06.04.2019 11:36
В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваля06.04.2019 10:49
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИК06.04.2019 09:59
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детей05.04.2019 21:20
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храма05.04.2019 15:52
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"05.04.2019 15:48
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителей05.04.2019 14:44
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартиры05.04.2019 14:11
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.04.2019 13:41
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двора05.04.2019 11:38
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родину05.04.2019 11:18
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройство05.04.2019 05:11
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсах04.04.2019 17:57
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставов04.04.2019 16:35
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области04.04.2019 15:01
Реклама