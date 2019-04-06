В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»

Общество 06.04.2019 11:36
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06.04.2019 11:36
Среди участников заявленного на сегодня в Комсомольском саду субботника с участием представителей администрации Центрального района и горожан замечены в основном подростки, сообщает корр. ИА «Высота 102». За тем, как старшеклассники сгребают сухие листья и траву, о чем-то беседуя наблюдали глава администрации Центрального района Владимир Матасов и депутат гордумы, директор лицея №5 Лариса Тропкина. При этом районный глава был одет явно не для работы, граблей или лопаты в его руках не было.
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