Происшествия

В Волгоградской области «неуступчивый» водитель устроил массовое ДТП

Происшествия 06.04.2019 09:35
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06.04.2019 09:35


В массовом ДТП, случившемся минувшим вечером в  Михайловке, пострадал человек. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 19:40 на улице Республиканской. По предварительным данным,  23-летний водитель “Лады” при обгоне не уступил дорогу другой машине. Избегая столкновения, он выехал на встречную полосу и  столкнулся с “Niva Chevrolet”, затем “Лада” вышла на левую обочину и врезалась в остановившиеся машины “Chevrolet Cruze”  и “ВАЗ-2114”.
В аварии травмы получил 24-летний пассажир “Лады”. Пострадавший госпитализирован. 

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