Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператора

Общество 07.04.2019 07:22
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07.04.2019 07:22
Жители частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда, проживающие на пересечении улиц Весенняя и Ульянова, возмущены безответственным отношением мусорного регоператора к своей работе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, мусор в их частном секторе вывозится крайне редко. Из-за отсутствия регулярного вывоза рядом с баками скапливаются горы отходов, которые рабочие почему-то не убирают, когда иногда опустошают баки. «Мы жаловались в администрацию Краснооктябрьского района, оттуда пришли фотографии пустых баков, не знаю, откуда они их взяли, таких картин мы здесь практически не наблюдаем, - пояснили волгоградцы. – Куда еще жаловаться, если телефоны «Управления отходами-Волгоград»не отвечают – мы не можем туда дозвониться».
Жители удивлены заявлениями некоторых чиновников и депутатов о том, что ситуация с вывозом мусора в Волгограде стабилизировалась. «Пусть приезжают на нашу улицу и увидят эту «стабильность»», - радушно пригласили представителей власти жители улиц Весенняя и Ульянова.
Между тем, напомним, о проблемах жителей этой территории ИА «Высота 102» уже сообщало зимой этого года, когда весь город накрыл мусорный коллапс. Тогда после публикации на сайте ИА "Высота 102" приехали рабочие регоператора и все прибрали. Но, видимо, это была разовая акция по уборке территории. Прошло время и на этих улицах мало что изменилось. Как говорится, убедитесь сами.
Так выглядел этот перекресток в конце января 2019 года.
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